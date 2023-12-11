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انتهاء اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية والسماح لآخر ناخب بالتصويت

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:00 م
انتهاء اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية والسماح لآخر ناخب بالتصويت المستشار أحمد البدارى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية على أن تعاود عملها اعتبارا من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء غد الثلاثاء.
 
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول والثانى فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.
 
ووجه المستشار أحمد بندارى الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
 
وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألفًا و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث يتأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.
 
ولا تستغرق عملية التصويت إلا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
 
ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ،ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى، ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر.
 
 






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