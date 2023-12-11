الوطنية للانتخابات: بطاقات الاقتراع نفدت من عدد كبير من اللجان الانتخابية

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إن اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، شهد كثافات فاقت التوقعات مقارنة باليوم الأول، موضحا أن بطاقات الاقتراع نفذت من عدد كبير من اللجان الانتخابية، وأيضًا صناديق الاقتراع أغلقت بسبب كثافة الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إنه تم توزيع بطاقات اقتراع جديدة علي اللجان وأن الهيئة قامت بتغيير استراتيجية توزيع بطاقات الاقتراع علي اللجان الانتخابية، نظرًا لتوافد المواطنين علي الانتخاب، وأنه تم إحضار صناديق جديدة للجان الذي شهدت كثافات غير متوقعة من الناخبين.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.