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الهلال الأحمر: متواجدون بكل اللجان للتدخل فى حالات الطوارئ.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:16 م
الهلال الأحمر: متواجدون بكل اللجان للتدخل فى حالات الطوارئ.. صور الهلال الأحمر المصرى
كتبت -مروة الغول

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شاركت مجموعات من الهلال الأحمر المصرى فى الانتخابات الرئاسية2024، من خلال توفير خدمات طوارئ بجميع المدارس التى بها لجان، حيث تواجدت بلجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة .
 
 
وأكد الدكتور محمد إسماعيل، أن الهلال الأحمر المصرى متواجد باللجان الانتخابية للتدخل فى اى حالة طوارئ لإسعاف أى ناخب بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.
 
وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، أن الفرقة مجهزة بأدوات الإسعافات الأولية وفى حالة وجود حالة مرضية تستحق النقل للمستشفى يتم توفير سيارة إسعاف من خلال التواصل مع هيئة الاسعاف المصرية وبيتم نقله إلى أقرب مستشفى ليه ،"قائلا متواجدين فى 27 محافظة في كل المدارس اللى فيها لجان انتخابات بنقدم خدمة الاسعافات الأولية للناخبين على مدار اليوم طوال الثلاث أيام  .
 
وتوافد المواطنون على لجنة مدرسة مدينتى بالقاهرة الجديدة  للإدلاء بأصواتهم  في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثانى على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
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الهلال الأحمر المصرى

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تواجد الهلال الأحمر المصري داخل اللجان

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الهلال الأحمر المصرى فى كل اللجان الانتخابية لتقديم الاسعافات الأولية للناخبين

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الهلال الأحمر المصرى بالانتخابات الرئاسية
 






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حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

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مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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