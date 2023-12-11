المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يصوت فى لجنة قصر الدوبارة

كتب إسلام سعيد - تصوير حسن محمد

أدلي المستشار حازم بدوى، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة قصر الدوبارة في وسط البلد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.