المركز الروسي للمصالحة بسوريا: طائرات التحالف الدولي تنتهك المجال الجوي 9 مرات

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع للجيش الروسي، أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 9 مرات خلال اليوم الماضي.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة فاديم كوليت -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في حادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

وأضاف البيان أن "زوجين من الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف من طراز F-15، وزوجين من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، وزوج من المقاتلات من طراز F/A-18 Hornet، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار من طراز Q-9، انتهكت المجال الجوي السوري خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".

وفي سياق آخر، قال كوليت إن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة، بعد أن تم الإبلاغ عن 9 هجمات قصف على مواقع القوات الحكومية السورية من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية والحزب الإسلامي التركستاني في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وتابع "إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية بالقرب من بلدة جب الزرور في محافظة اللاذقية، أدى إلى إصابة جندي سوري".