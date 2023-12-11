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المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: لا توجد لدينا أى شكاوى حول الانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:16 م
المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: لا توجد لدينا أى شكاوى حول الانتخابات عبد السند يمامة المرشح للانتخابات الرئاسية
ماجد تمراز

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قال عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أى مشاكل أو شكاوى حول العملية الانتخابية، متابعًا: "بإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية". 
 
ودعا "يمامة"، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten" ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى،  المواطنين إلى المشاركة  فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، وحسن الاختيار ما بين البرامج الانتخابية للمرشحين.
 
وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن برنامجه طرح حلا للمشاكل الاقتصادية للدولة المصرية بصورة علمية وبتحليل علمى، وكيف ستكون مصر بعد الانتخابات حال فوزه بالانتخابات.






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