الفرق الشبابية تنتشر بمحيط لجان الانتخابات لليوم الثانى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتشرت الفرق الشبابية بمحيط لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، لخدمة المواطنين حول كافة اللجان فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، للعمل على دعم الأهالى والناخبين من الرجال والسيدات وكبار السن والعمل على توفير الدعم اللازم لهم داخل وخارج اللجان.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة على كافة اللجان بالقرى والنجوع المختلفة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مميزة، عبر بكثافة فى التوافد على اللجان للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح أمس الأحد وتستمر اليوم وغداً الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.