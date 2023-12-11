اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الفرق الشبابية تنتشر بمحيط لجان الانتخابات لليوم الثانى بالأقصر

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:39 ص
الفرق الشبابية تنتشر بمحيط لجان الانتخابات لليوم الثانى بالأقصر الفرق الشبابية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت الفرق الشبابية بمحيط لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، لخدمة المواطنين حول كافة اللجان فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، للعمل على دعم الأهالى والناخبين من الرجال والسيدات وكبار السن والعمل على توفير الدعم اللازم لهم داخل وخارج اللجان.
 
وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة على كافة اللجان بالقرى والنجوع المختلفة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مميزة، عبر بكثافة فى التوافد على اللجان للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح أمس الأحد وتستمر اليوم وغداً الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.
وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.
الفرق الشبابية تنتشر داخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى
الفرق الشبابية تنتشر داخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى
 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومى

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت فى الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت فى الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحى الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة