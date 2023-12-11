الفاصوليا محصول الخير بالمنوفية.. والمزارعون: الفدان حقق إنتاجية جيدة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد محصول الفاصوليا من المحاصيل الهامة التى يتم زراعتها فى محافظة المنوفية، وتعد محافظة المنوفية، من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، فى زراعة محصول الفاصوليا ، نظرا لجودة الأرض الزراعية بالمحافظة، ورصد كاميرا وتليفزيون اليوم السابع ، موسم الحصاد من إحدى الحقول لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

ويقول سعيد مليجى فلاح ومن أهالى إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم البدء فى موسم حصاد العروه الشتوية من محصول الفاصوليا، منذ مايقرب من أسبوع على التقريب بعد تعب مايقرب من 3 شهور فى الارض وراء الاهتمام بالمحصول لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

ويضيف سعيد مليجى، أن موسم الحصاد هذا العام لمحصول الفاصوليا ، يعيد جيد عن العام الماضى، فى ظل سعر البيع الذى يتم بيعه ، حيث أن كيلو الفاصوليا يبدأ من 55 جنيها حتى 60 جنيها كلا حسب جودة حبة الفاصوليا .

ويشير محمد خفاجة تاجر فاصوليا ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن الموسم هذا العام يعد جيد عن العام السابق فى سعر كيلو الفاصوليا ، حيث أن العام الماضى كان سعر الكيلو الفاصوليا يبدأ من 30 جنيها، حتى 35 جنيها منذ بداية الموسم وحتى نهايته ، أما هذا العام يبدأ السعر من 55 جنيها حتى 60 جنيها لسعر الكيلو .

ويشير تاجر فاصوليا ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن الفدان هذا العام حقق إنتاجية بدأت من 800 كيلو حتى طن للفدان الواحد ، كلا حسب الأرض الزراعية وجودتها .

ومن جانبه أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن موسم حصاد الفاصوليا يعد مبشر هذا العام ، حيث بلغ إنتاجية الفدان من 800 كيلو إلى طن للفدان الواحد بأرض المحافظة نظرا لجودة وخصوصية التربة بأرض الدلتا .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة " لليوم السابع" ، أن إجمالى المساحة المنزرعة لمحصول الفاصوليا 36 ألف و992فدان على مستوى أنحاء محافظة المنوفية.

وأشار بركات ، أن الدولة وفرت الدعم الكافى لمزارعى محصول الفاصوليا من أسمدة ومتابعة من قبل اللجان المخصصه بكل جمعية زراعة لمحاربة الآفات التى تضر المحصول .



الفاصوليا خير بلدنا



جمع المحصول



محصول الفاصوليا