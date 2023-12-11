العمل مستمر.. معدلات تنفيذ مرتفعة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان

أسوان- صلاح المسن

أحدثت الجمهورية الجديدة، طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية الأساسية بشكل عام حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمختلف أنحاء محافظة أسوان، وضخ أموال واستثمارات ضخمة، لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة.

وفي مدينة أسوان، يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90%، وتنفيذ مبنى محطة صرف صحى سعد زغلول حيث سوف يتم إنشاء 10خزانات مياه لتغذية المنظومة.

وهناك إجراءات تجرى حاليا في البدء فى تنفيذ مشروع تصميم وتشغيل إنشاء محطة بقدرة 20 كيلووات بمحطة جبل شيشة، وذلك بالتنسيق مع اليونيسيف كمرحلة أولى وذلك توفيرا للطاقة الكهربائية.

وتهدف الجهود فى النهاية إلى مستوى جيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وجارى تنفيذ مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .

وتم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، وامتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب .

وتم إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط مدينة أسوان، وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كيلو متر، وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، كما تم العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 من جنيه.

ويتواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .

كما يجري، إستكمال الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 70 % والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كيلو متر، تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

وكذلك عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة بمدينة أسوان،لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية ، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة ، وما كان يترتب عليه من إنقطاع لمياه الشرب.

كما تم البدء فى الحلول الجذرية للقضاء على مشكلة محطة الصرف الصحى بالكرور للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من أهالى المنطقة

وارتكز الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الإنحدار الخاصة بمحطة الكرور، على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الإنحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية، ومركز شباب الكرور قبلى ، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية، وكذا جامع الصيادين ، وسبق ذلك إجراء الرفع المساحى، والذى تم بناءاً عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل ، وبالتالى القضاء نهائياً عليها

وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الإنتهاء من الإختبارات الكاملة للأعمال الجديدة ، وإلاستجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كيلو متر إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل .



مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (1)



مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (2)



مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (3)



مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (4)



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في نفس السياق، وفي اطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان، على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى. ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب .

وفي جنوب مدينة أسوان، تم تشغيل خزان المياه بقدرة 500 متر مكعب ، والذى قامت بإنشاؤه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مديرية الإسكان بمحافظة أسوان ، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد وصل تكلفته، إلى 20 مليون جنيه ساهم فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر ، وإنتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر ، حيث كانت منظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق، ترتكز على ضخ المياه من المحطة مباشرة مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها ، وتم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بإرتفاع 15 متر ، وهو ما أثمر عن حل مشاكل الانقطاع المتكرر.