العام المقبل وضع حجر الأساس لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية فى الفيوم

كتبت ـ منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه جارٍ الانتهاء من الدراسة الأولية لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية فى الفيوم هذا الشهر، مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام المقبل 2024 ضمن المرحلة الأولي بتكلفة حوالى مليار جنية مصري.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الاتفاق مع محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والخطة الزمنية لتنفيذ كل الأعمال، وأنه لا بد من ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.

جدير بالذكر، أن مشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية بالفيوم سيضيف موقعاً جديداً لمناطق الجذب السياحي البيئى ، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة، كما أنه يمثل مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن .