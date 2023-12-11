اليوم السابع
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العاملون بمجلس مدينة الشيخ بشمال سيناء يخرجون فى مسيرة للإدلاء بصوتهم

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:12 ص
العاملون بمجلس مدينة الشيخ بشمال سيناء يخرجون فى مسيرة للإدلاء بصوتهم العاملون بمجلس مدينة الشيخ بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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خرج العاملون بمجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء فى مسيرة جماعية من مقر المجلس وصولا للجان الانتخابية فى حى الكوثر بمدينة الشيخ زويد. واصطفوا جميعهم فى طابور طويل أمام اللجان للإدلاء بصوتهم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

 

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