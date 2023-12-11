العاملون بقطاع الأعمال العام يشاركون فى الانتخابات بمختلف المحافظات.. صور

كتب عبد الحليم سالم

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها عن مشاركة الآلاف من العاملين بشركة قطاع الأعمال العام بمختلف المحافظات في الانتخابات الرئاسية.

‏وحرص الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاجتماع برؤساء الشركات القابضة قبل الانتخابات للتاكيد على أهمية منح العاملين الفرصة كاملة للمشاركة في الانتخابات، سواء في يومها الأول او الثاني او في يومها الأخير ؛بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك الشركات ولا يعطل الإنتاج في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور عصمت أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقا من المسؤولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى أهمية الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاسيما وأنها تمتد على مدار ثلاثة أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

أوضح الدكتور عصمت أن المشاركة في حد ذاتها هي رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل و انتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.