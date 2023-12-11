وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - في مؤتمر صحفي - إن السفن الفلبينية تجاهلت التحذيرات واصطدمت بسفن خفر السواحل الصيني أمس الأحد، بعد أن توغلت بشكل غير قانوني في المياه المتاخمة لمنطقة رنآي المرجانية بجزر نانشا الصينية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جى تى إن" الصينية.

وأضافت ماو أن "أفعال الجانب الفلبيني تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وتعرض سلامة السفن والأفراد الصينيين للخطر"، وقالت "اتخذ خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة ضد السفن الفلبينية وفقا للقوانين المحلية والدولية وكانت العمليات احترافية ومنضبطة ومعقولة وقانونية".

وكانت الخارجية الفلبينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استدعت سفير الصين لدى مانيلا على خلفية حدوث احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.