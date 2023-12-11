جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصين لدى الأمم المتحدة تشن شيوى، خلال الجلسة الخاصة التي نظمها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الصحي في الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأكد شيوى الحاجة إلى ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للعنف الدائر هناك، لافتا إلى أن الصين، تشعر بقلق بالغ إزاء تجدد العنف في قطاع غزة، وتدعو الأطراف المعنية في القطاع إلى ممارسة ضبط النفس وتوفير الفرص لإحلال السلام ومنح السكان السلام والاستقرار .

وأوضح أن بكين تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، إلى لعب دور مسؤول في تعزيز وقف شامل ودائم لإطلاق نار، وحماية حقوق المدنيين في العيش والصحة.

وقال إن حل الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة عدم ادخار أي جهد في سبيل ضمان سلامة الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، وحث على دعم منظمة الصحة العالمية والوكالات الإنسانية الأخرى في توفير الأدوية والمعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، وفي علاج المصابين ونقلهم.

وأشار تشيوي إلى تقديم الصين مساعدة نقدية، من خلال قنوات مختلفة، إلى فلسطين ووكالات أممية منذ بداية هذه الجولة من الصراع، وتوفيرها مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، متعهدا بأن تواصل الصين توفير مساعدات إنسانية طارئة بما يتوافق مع حاجة الشعب الفلسطينى.