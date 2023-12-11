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الشرطة فى الخدمة.. فرد تأمين يساعد مسنا لدخول لجنته بحدائق القبة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:20 ص
الشرطة فى الخدمة.. فرد تأمين يساعد مسنا لدخول لجنته بحدائق القبة فرد تأمين يساعد مسن لدخول لجنة بحدائق القبة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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حرص أحد افراد الشرطة المسئولين عن التأمين بلجان حى حدائق القبة، على مساعدة أحد الناخبين المسنين خلال استخدامه كرسى متحرك لدخول اللجنة، للتسهيل عليه، وذلك بالتزامن مع إدلاء الناخبين بأصواتهم، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، كما شهدت اللجان توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم. 
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.
 
وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.
 
ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
 
كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
فرد تأمين يساعد مسن لدخول لجنة بحدائق القبة
فرد تأمين يساعد مسن لدخول لجنة بحدائق القبة

الشرطة تشارك فى تنظيم دخول الناخبين (1)
الشرطة تشارك فى تنظيم دخول الناخبين (1)

الشرطة تشارك فى تنظيم دخول الناخبين (2)
الشرطة تشارك فى تنظيم دخول الناخبين 

 







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