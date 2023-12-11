الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ساعد رجال الشرطة المتواجدون بلجان الانتخابات الرئاسية، الناخبين فى الجمرك بمحافظة الإسكندرية من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء دخلوهم اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتقدم رجال الشرطة، لتوفير كراسى متحركة يجلس عليها الناخبون كبار السن وذوو الاحتياجات، بجانب مساندة البعض الآخرين والأخذ بيدهم حتى ينتهوا من الإدلاء بأصواتهم ويخرجون من اللجان مرة أخرى.

يشار إلى أن محافظة الاسكندرية ،يوجد بها عدد الناخبين ، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية (1)



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية (2)



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية (3)



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية (4)



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الإسكندرية (5)



الشرطة بالإسكندرية تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم



الشرطة تساعد كبار السن في الإسكندرية



الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الإسكندرية