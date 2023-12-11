الشباب يتصدر المشهد في لجنة معهد القنطرة غرب الإسماعيلية.. صور

كتب عبد الحليم سالم - صبري غانم

تصدر الشباب والفتيات المشهد في لجنة معهد القنطرة غرب بنين بمحافظة الإسماعيلية، حيث حرصت الأحزاب والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني على اتاحة الفرصة كاملة للشباب بهدف الإدلاء بأصواتهم خاصة أن أغلبهم يشارك في الانتخابات الرئاسية لأول مرة .

وشهدت اللجنة علي مدار امس واليوم اقبالا من الناخبين خاصة أن اللجنة تتوسط المدينة .

وقال محمود السنوسى أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة القنطرة غرب أن هذه اللجنة شهدت منذ يوم أمس إقبالا كثيفا من الشباب ومن الفتيات ومن كافة فئات المجتمع الحريصين على المشاركة في هذا العرس الانتخابي.

‏ومن المنتظر أن تشهد اللجنة على غرار بقية اللجان ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرا اليوم ثم تستأنف أعمالها في الفترة المسائية لاستقبال الناخبين.

وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالي 963.273 صوتا انتخابيا.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.