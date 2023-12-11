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الشباب يتصدرون المشهد بلجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:14 م
الشباب يتصدرون المشهد بلجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بمصر الجديدة الانتخابات الرئاسية 2024
كتب محمود راغب - ندى سليم

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تشهد لجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى فى روكسى بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، طوابير من الشباب للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتوافد الشباب بأعداد كبيرة من مختلف الأعمار شباب وفتيات واصطفوا أمام اللجان تعبيرًا منهم عن حبهم الشديد لوطنهم والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
 






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