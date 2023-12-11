السيناوية يواصلون مشاركتهم بقوة والحضور بكثافة في انتخابات الرئاسة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مقرات لجان الانتخابات طوال ساعات اليوم الثاني طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية، وحضر الأهالي فرادى وفي مجموعات قادمين من قراهم ومناطقهم المختلفة.

وكثفت قبائل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء حضورها للجان الانتخابات، وحضر الأهالي في مسيرات جماعية من مناطق القرى والأحياء السكنية واصطفوا في طوابير أمام اللجان.

ووصل الناخبون للجان في مجموعات وهم يهتفون تحيا مصر، وشهدت الساحات المقابلة للمدارس مظاهر احتفالات وأغاني وطنية وتسابق شباب متطوعين على تقديم الخدمات للناخبين ومساعدتهم في الوصول للجانهم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.