السيدات والشباب والأطفال يجوبون شوارع الأقصر بمسيرة حماة الوطن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك المئات من شباب وسيدات قرية الزناقطة شمال مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، فى مسيرة حاشدة جابت كافة أرجاء القرية ووصلت إلى اللجان، لحث المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت ب الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى، والتأكيد على الانتخاب فى الاستحقاق الدستوري المهم فى تاريخ مصر.

وشارك المئات من شباب البلدة فى المسيرة التى خرجت برعاية حزب حماة الوطن، جابت كافة أنحاء القرية للإحتفال باليوم الثانى للانتخابات الرئاسية التى تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، مناشدين كافة شباب الأقصر ومصر بأهمية النزول للمشاركة فى التصويت باللجان المختلفة.

فيما شهد مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بعد ظهر اليوم الإثنين، حالة من الإقبال اللافت من أهالي قرية الضبعية في عملية الاقتراع لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، للمشاركة فى التصويت بالإستحقاق الدستورى الأهم فى تاريخ البلاد، وشارك فى فعاليات مسيرة جابت كافة أرجاء وشوارع قرية الضبعية، للمساهمة فى حث المواطنين على النزول والمشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، النائب محمد عبد العليم الضبعاوى عضو مجلس الشيخ عن محافظة الأقصر، والشيخ بسيونى أحمد أحد رجال الأوقاف بمحافظة الأقصر، وأئمة المساجد وقساوسة الكنائس، لتجوب المسيرة شوارع قرية الضبعية التى كانت الأعلى فى عملية التوافد والتصويت فى الأقصر باليوم الأول.

وتشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة على كافة اللجان بالقرى والنجوع المختلفة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مميزة، عبر الكثافة فى التوافد على اللجان للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية والتى تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.