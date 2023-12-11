اليوم السابع
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السيدات بطلة المشهد بكفر الشيخ في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:39 م
السيدات بطلة المشهد بكفر الشيخ في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.. صور السيدات بطلة المشهد بكفر الشيخ في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تحولت سيدات كفر الشيخ بطلات المشهد في الفترة الثانية وفي الوقت المتبقي من اليوم الانتخابي الثاني، لحضورهن بصورة لم تشهدها المحافظة من قبل، وخاصة السيدات بمراكز البرلس والحامول وكفر الشيخ.

وشهدت العديد من اللجان توافد السيدات على اللجان للإدلاء بأصواتهن، ووقفن في طوابير امتدت لعدة أمتار لخارج اللجان، وشهدت لجان الحامول ودسوق تكدس كبير  من الأسر المتعددة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

االأمهات-ترفقن-أطفالهن-بكفر-الشيخ
االأمهات-ترفقن-أطفالهن-بكفر-الشيخ

 

السيدات-بطلة-المشهد-بكفر-الشيخ
السيدات-بطلة-المشهد-بكفر-الشيخ

 

توافد-وتواجد-باللجان-بكفر-الشيخ
توافد-وتواجد-باللجان-بكفر-الشيخ

 

جتانب-من-توافد-السيدات
جتانب-من-توافد-السيدات

 

طوابير-داخل-لجان-البرلس
طوابير-داخل-لجان-البرلس

 







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