السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يدلى بصوته بلجنة الوافدين

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبدالحليم سالم

أدلى اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة الوافدين بالمنطقة الصناعية الأولى بالإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ودكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، واللذان أَدلَا بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية بنفس اللجنة.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألفا و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون فى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ورمزه الانتخابى النجمة، المرشح الرئاسى فريد زهران ورمزه الانتخابى الشمس، المرشح الرئاسى حازم عمر ورمزه الانتخابى السلم، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة ورمزه الانتخابى النخلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التى تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألفا و402 نسمة، ومن لهم الحق القانونى فى التصويت 963 ألفا و273 ناخبا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة فى مركز أبوصوير، و13 فى مركز القصاصين، و14 فى مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية فى مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.

وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية على تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلى إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.