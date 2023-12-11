الرضيع "عمر" أصغر الحاضرين بانتخابات الرئاسة.. والداه احتفلا به بالحبر الفسفورى

كتب محمد إبراهيم

لا يخلو العرس الانتخابي من المشاهد الجميلة والتي تعبر عن فرحة المصريين بهذا الاستحقاق الوطني الديمقراطى، ورصدت عدسة اليوم السابع مشهدا من هذا العرس يتمثل فى حضور الطفل "عمر" البالغ من العمر شهرين، والذي يعد أصغر الحاضرين بصحبة والديه، داخل مقر مجمع لجان الصفا والمروة بفيصل محافظة الجيزة، وتم وضع الحبر الفسفوري للطفل، في مشهد يعبر عن فرحة المصريين خاصة الشباب.

وتشهد لجنة الصفا والمروة الانتخابية بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة إقبال كبير من الأهالى منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان.

وتكدس المواطنون خارج وداخل اللجنة، ويتم دخولهم علي شكل طابور ممسكين بأعلام مصر، والاحتفال بالحبر الفسفورى بعد انتهاء تصويتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم، الاثنين، ثاني يوم لأعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.