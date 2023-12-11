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الحرية المصرى: الإقبال بانتخابات الرئاسة الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:44 م
الحرية المصرى: الإقبال بانتخابات الرئاسة الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية الانتخابات
كتبت إيمان علي

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قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن المشاركة الكبيرة من المصريين فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعى المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى المهم؛ فر رسم خريطة المستقبل.
 
وأضاف أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ببلوغ نسبة التصويت الى 45% من المقيدين فى الجداول الانتخابية يؤكد أن الاقبال الجماهيرى فى هذه الانتخابات سيكون الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية.
 
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الإقبال الجماهيرى فى الانتخابات الرئاسية دليل قوى على إدراك الشعب المصرى بحجم التحديات الإقليمية والدولية على الأإمن القومى المصرى؛ الأمر الذى يتطلب اصطفاف جميع المصريين خلف قيادة سياسية قادرة على مواجهة تلك التحديات.
 
وأوضح أن الشعب المصرى لديه عقيدة راسخة بأن المستقبل المشرق لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والاختيار الصادق لرئيس يعرف حجم التحديات ويمتلك القدرة على مواجهتها؛ مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ هو الشخص المناسب لهذه المرحلة.






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