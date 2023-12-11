الجابر لرؤساء وفود الدول فى Cop28: العالم ينتظرنا وليس لدينا وقت لنضيعه

رسالة دبي: شعبان هدية





طالب الدكتور سلطان الجابر رئيس Cop28 من المفاوضين ووفود عدد من الدول من وزراء البيئة والمناخ التحاور بشفافية "مجلس صناع التغيير" لإعطائهم دفعة إيجابية.

وقال الجابر في المجلس الذي يعقد لأول مرة بمؤتمر الأطراف: "إن ثمة مهام معقدة للغاية نحتاج إلى معالجتها للتأكد من أننا نستطيع الحصول على مثل هذا الإعداد لفتح بيئة مواتية بما فيه الكفاية، كما رأينا في مؤتمر الأطراف هذا، حتى تتاح للجميع الفرصة ويتم منحهم هذا التيسير ويكونوا قادرين على التعاضد بطريقة تكون بالطبع محترمة ومنفتحة، وفي نفس الوقت تضمن أننا جميعًا نتبادل وجهات النظرات بشكل كامل".

وشدد الجابر على أهمية قضية المناخ وإلحاحها، موضحاً: "العالم ينتظرنا، ليس لدينا وقت لنضيعه، ويجب علينا أن نتصدى لهذا التحدي بشكل مباشر، ويجب أن نكون واقعيين وعمليين في نهجنا. وأكرر، أقدر جهودكم، وأقر ذلك، وأرى جهود الجميع. ونعم، نحن نحرز تقدمًا ويجب على كل واحد منكم أن يفخر بحقيقة أننا تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة، لكن خمنوا ما سيحدث؟ ليس لدينا سوى يومين آخرين. يومان آخران فقط، وأنا مصمم على الوصول إلى أقصى طموح يوم 12، ونحن عازمون على الوصول إليه في اليوم الثاني عشر ولا ينبغي أن يقف أي شيء في طريقنا، ولكي نفعل ذلك، يجب أن يكون لدينا هذا النوع من المحادثة".

نحاول حماية الناس والكوكب

وتابع الجابر: "أرجو أن تكونوا منفتحين وصرحاء وأن تتحلوا بالصدق والشفافية قدر الإمكان في الحديث، من فضلك لا تأتي إلى هذه المحادثة بأي أفكار مسبقة أو أي مواقف محددة أو أي تصريحات معدة مسبقا، إننا نحاول حماية الناس والكوكب، إن الواقع يكمن في الاستدامة، وهي مسؤولية كبيرة وأنا أعلم أنكم جميعًا تدركون أنه، تحت رئاستنا، سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في رفع سقف الطموح، وتمكين المناقشة، وتسهيل بيئة مواتية، وإعطائكم مساحة للتداول، والمناقشة والمناظرة، وفي نهاية اليوم، تطرحون علي الحلول وفي الواقع، لقد قمت بدعوة الجميع، ووجهت دعوة مفتوحة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية للتقدم بالصيغة الموصى بها بشأن جميع القضايا الملحة".

وأضاف ، لذلك آمل أن يوفر هذا الإعداد، وهذه البيئة المواتية حيث نكون جميعًا متساوين وجميع وجهات نظرنا متساوية، الفرصة لفهم وتقدير آراء واهتمامات الجميع بشكل أفضل ودخولنا المناقشات بفهم واعٍ مما يسمح لنا بإيجاد الحلول اللازمة لسد فجواتنا".

وقال ،إننا نحرز تقدماً استثنائياً ولكن ليس بالسرعة الكافية، علينا تغيير ديناميكية أدائنا. داعياً رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة "المجلس" وأسماه مجلس صناع التغيير.

كما دعا الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

الوصول لأقصى طموح

وواصل رئيس COP28 بقوله: "تذكر أننا هنا لأننا مهتمون جداً بذلك الأمر، لقد كنت مهتمًا وملتزمًا بصدق وأساعد في الوصول إلى أقصى طموح، واسمحوا لي أن أقول إن هذا هو التزامنا بالقارة مهما تكن الظروف، وأنا أعلم أنكم ستدعمونني في هذا، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أي تخفيف أو تمييع لهذا الطموح، وهذا الطموح لا يمكن إلا أن ينمو، نريد الوصول إلى أقصى طموح على جميع الأصعدة، نريد أن يكون التقييم العالم هو الأكثر تقدمية والأكثر شمولاً في استجابته، وأريد الاستجابة أكثر واقعية وعملية بشكل أكبر ويمكنها أن تحقق نتائج حقيقية وملموسة بسرعة كبيرة.

وأضاف: "أمامنا فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند إلى النتائج العلمية والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية".

وشدد على أنه لن يصل Cop28 إلى الطموح الذي يريده الجميع إذا واصلنا التفكير في عزلة، لن نصل إلى حيث نريد إذا واصلنا التفكير فقط في أجندتنا الخاصة ومصالحنا الذاتية، دعونا نوسع أفقنا ونطمح للرخاء. دعونا نفكر في الاستدامة، قائلا: دعونا نفكر في الناس، دعونا نفكر في الكوكب، وأحثكم على أن تكونوا مرنين، وأحفزكم وأشجعكم على البدء بتطبيق التسوية المطلوبة حتى نتمكن من تجاوز هذا الأمر، ما نريده هو أقصى طموح، من فضلك لا تقلل من التزامنا ومصالحنا الحقيقية وحرصنا على تحقيق أقصى طموح".

واختتم الدكتور الجابر كلمته، بقوله: "أشكركم جميعًا على إتاحة الفرصة لي لاستضافتكم، وهذا شيء قريب جدًا وعزيز على قلبي، وآمل أن تكون هذه التجربة هي التي ستغير قواعد اللعبة في مساعدتنا على مواجهة هذا التحدي العالمي".