الأقصر تستعد لإنشاء أول كورنيش وممشى لأهالى البر الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بعد نجاح فكرة ممشى أهل مصر كمتنفس حيوى للأهالى، شهدت محافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى تنفيذ الفكرة بعمل أول كورنيش فى البر الغربى التى طالما كان يحلم أبناؤها بعمل ممشى لهم يضاهى كورنيش شرق الأقصر، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق، فى مشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربى ليكون على غرار كورنيش النيل فى شرق المحافظة، لتقديم أفضل خدمات للترويح والترفيه للمواطنين والأفواج السياحية القادمة من حول العالم للإستمتاع فى شرق وغرب الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه بدأت المحافظة خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروع إنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربى على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، حيث يشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر بطول يصل إلى نحو 900 متر، بالإضافة إلى متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 ألاف متر، وساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف، ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تراعى أعمال الكورنيش الجديد الهوية البصرية للمحافظة إمتزاجاً بالحضارة القديمة مع موازاة كورنيش النيل بالبر الغربى بكورنيش النيل بالبر الشرقى، حيث أن الجهة المنفذة للمشروع هو جهاز التعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وتبلغ نسبة التنفيذ به حوالى 40%، وذلك إمتزاجًا بالحضارة القديمة، ويوازى كورنيش البر الغربى كورنيش النيل بالبر الشرقى ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربى.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على أن العمل فى كورنيش القرنة الجديد – ممشى البر الغربى - يعتبر أبرز المشروعات القومية غرب الأقصر، والذى يحتوى على العديد من الأعمال بمسطح عام يتجاوز 20 ألف م2، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشى الزجاجى داخل النيل أمام منطقة المطاعم، مشدداً على أن الكورنيش الجديد سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، ويتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحى عالمى يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفسًا فريدًا لأهالى الأقصر.

وعن كيفية وصول أهالى الأقصر للممشى الجديد لدى الإنتهاء من تنفيذه خلال الفترة المقبلة، يقول المهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن الممشى الجديد بالبر الغربى يصل إليه أهالى مدينة القرنة بكل سهولة لكونه بجوار منازل القرنة، أما أهالى شرق الأقصر فيعبرون بمعديات الأهالى التى تعمل طوال اليوم ليكون متنفس جديد لهم بجانب كورنيش شرق الأقصر، موضحاً أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجى داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسى بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

وأشار المهندس أسعد مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم بمشروع الممشى فى الغرب عمل أرضيات بمسطح 21500 م2، وتتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، كما سيتم إنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء عدد 80 مقعد معدنى بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، مضيفاً أن الأعمال تشمل أيضاً مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالى 4400 متر مسطح، بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.



الأقصر تعمل على إنشاء أول كورنيش وممشى لأهالى البر الغربى والسائحين



العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد بالبر الغربى



العمل فى مشروع كورنيش القرنة الجديد



المحافظ يتابع فريق العمل بالكورنيش الجديد فى القرنة



الممشي بطول 900 متر ويضم متنزهات وحدائق للتريض بمسطح 5 آلاف متر



جانب من العمل اليومى بكورنيش القرنة الجديد