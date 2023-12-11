اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:01 م
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الأطفال يتصدرون المشهد الانتخابي فى مصر القديمة بعلم مصر والبلالين.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:29 م
الأطفال يتصدرون المشهد الانتخابي فى مصر القديمة بعلم مصر والبلالين.. صور طفلة بعلم مصر
محمد سعودى

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في يوم تاريخي جديد للانتخابات الرئاسية 2024، تصدر الأطفال المشهد الانتخابي بعلم مصر أمام اللجان الفرعية في مصر القديمة اليوم بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، لليوم الثانى.
 
 
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وحرص الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، ومعهم علم مصر لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأطفال، وتربيتهم على حب المشاركة السياسية.
 
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وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

 

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

 

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

 







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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

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