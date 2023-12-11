اليوم السابع
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استمرار توافد الناخبين بقنا فى الساعة الأخيرة لليوم الثانى قبل غلق الصناديق

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:32 م
استمرار توافد الناخبين بقنا فى الساعة الأخيرة لليوم الثانى قبل غلق الصناديق استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة
قنا صابر سعيد

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قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللجان الانتخابية شهدت كثافة عالية خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف عبد الباقى، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الاولي لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتى شهدت إقبالا ملحوظاً ومشاركة إيجابية من المواطنين، لافتا إلى أن إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.
 
وأشار  عبد الباقي، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، وأن جميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه لم يسجلوا أى خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة.
 
استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (1)
استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (1)

استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (2)
استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (2)

استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (3)
استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعة الأخيرة (3)
 

 







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