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استمرار إجازة طلاب 8563 مدرسة حتى الغد الثلاثاء بسبب الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:00 ص
استمرار إجازة طلاب 8563 مدرسة حتى الغد الثلاثاء بسبب الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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يواصل طلاب  8563 مدرسة إجازتهم لليوم الثانى على التوالى وحتى غد الثلاثاء بسبب انتخابات الرئاسة 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطلاب يحصلون على إجازة أيام الأحد 10 ديسمبر والاثنين 11 والثلاثاء 12 ديسمبر موعد انتخابات الرئاسة 2024، مع استمرار مشاركة ونزول أعضاء هيئة التدريس فى هذه المدارس حيث يقيم الطلاب فى أقرب مدرسة قريبة من مدرستهم الأصلية.
 
 
وأدلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح  الأحد 10 ديسمبر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.
 
ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.






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