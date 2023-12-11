إنسانية فى حب مصر.. رئيس لجنة بقنا يخرج لمواطن على كرسى متحرك للإدلاء بصوته

قنا صابر سعيد

شهدت لجنة مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي الثانوية بالخطارة التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لفتة إنسانية من رئيس اللجنة، حيث حرص على الخروج من اللجنة للسماح لمواطن يجلس على كرسي متحرك للإدلاء بصوته أمام اللجنة.

وتوافد على لجان مدينة نقادة أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق مسيرات في حب مصر والذهاب للجان للتصويت.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بمحافظة قنا 10 لجان، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، و تم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة موزعه على النحو التالي عدد 2 مركز انتخابي بمدينة قنا وعدد 2 مركز انتخابي بمركز ومدينة نجع حمادي وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قفط.



رئيس-لجنة-بقنا-يخرج-لمواطن-على-كرسي-متحرك-للإدلاء-بصوته-أمام-اللجنة-(3)