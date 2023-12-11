تأتى حمولة هذه الطائرة بإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية، سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى في مطار العريش، على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.

وكان مطار العريش استقبل أمس، 7 طائرات نقلت شحنات مساعدات موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لنقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.