وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن الطائرات التي استقبلها مطار العريش هي بالتتابع : طائرة قادمة من قطر تحمل 7863 طن مستلزمات نظافة شخصية للأطفال ومستلزمات طبية، وطائرة من الكويت نقلت 37293 طنا و3 سيارات إسعاف ومواد غذائية وإغاثية، وطائرة من قطر نقلت 51545 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من الإمارات نقلت 35 طن مواد غذائية، وطائرة من قطر نقلت 56590 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من كازاخستان نقلت 39159 طنا مستلزمات طبية، وطائرة من فرنسا نقلت 8910 طن مستلزمات طبية.

ووصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتى اليوم 287 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضي، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 280 طائرة، نقلت نحو 8000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.