إقبال من الناخبين على لجان الانتخابات بالشرقية قبل غلق باب التصويت.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت الساعات الأخيرة، قبل غلق باب اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، بمحافظة الشرقية، اقبالا من الناخبين للادلاء بأصواتهم.

رصد اليوم السابع المشهد من داخل لجنة مدرسة الزراعة الثانوية بالزقازيق، توافد الناخبين للادلاء بأصواتهم، و يقول احد الناخبين و يدعي الدكتور محمد عيسوي، حريص علي مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية، فهي واجب علي كل مواطن، يجب علي كل من له صوت يبادر بالمشاركة، و يكمل الناخب احمد طعمية، انه حرص علي المشاركة الايجابية، و النزول الي اللجنة، والإدلاء بصوته، مؤكد ان الاقبال علي اللجان الانتخابية أعطي صورة مشرفة للمواطن المصري.

أكد المستشار محمد عبد السميع رئيس اللجنة انه يتم تقديم كافة التسهيلات و التعاون مع الناخبين خاصة كبار السن و ذوي الههم ، وأضاف احمد جريدة امين اللجنة، ان لجنة مدرسة الزراعة، تشهد اقبالا من الناخبين، خاصة اللجنة المخصص للمغتربين.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.