إقبال كثيف من الناخبين بلجان 15 مايو فى ثانى أيام الاقتراع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت اللجان في يومها الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدينة 15 مايو اقبالاً كثيفاً واحتشاد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولي منذ بدء فتح باب الاقتراع.

وأجرى الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس حي 15 مايو، جوله تفقديه لجميع المقار الانتخابية للوقوف علي مدي جاهزية المقار ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والاشغالات، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العمليه الانتخابية.

وأشاد رئيس الحي بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركه بفاعليه في الانتخابات في اليوم الثاني، وأيضاً حرص كبار السن علي الإدلاء بأصواتهم إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي، وأشاد بسير العملية الانتخابية بسلاسة وإقبال كثيف باللجنة الانتخابية.

وكذلك شهدت لجنة الوافدين بمركز شباب مجاورة 7 تجمعات كثيفة وإقبال من المواطنين، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.