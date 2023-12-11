اليوم السابع
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إقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:21 م
إقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق.. صور اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق
محمد صبحى

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شهدت لجان مدرسة الوراق الثانوية بنات بالوراق إقبالا كثيفا من الناخبين الشباب مساء اليوم الاثنين، ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث اصطف الشباب أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.
 
وعلى نغمات الأغانى الوطنية، شهدت لجان مدرسة الوراق الثانوية بنات بالوراق إقبالا كثيفا من السيدات الناخبات الشباب، حيث اصطفت السيدات أمام اللجان تمهيدًا للادلاء بأصواتهن، كما أطلقت الناخبات الزغاريد، أثناء تواجدهن أمام لجان الاقتراع، مرديين هتافات تحيا مصر وسط أجواء من السعادة على المشاركة.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 
 
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اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق  

 

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اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق  

 

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اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق  

 

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اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق  

 

 
 

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اقبال كثيف للشباب بلجان الانتخابات فى الوراق  
 
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