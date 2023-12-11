إقبال كبير من النساء مع الساعات الأخيرة فى لجان إمبابة.. صور

كتب- هاني عبد النبي - إبراهيم سعيد

واصل العنصر النسائي الحضور المميز مع الساعات الأخيرة من اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، المقامة حاليا وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

وحرص عدد من السيدات على رفع علم مصر والتأكيد على رغبتهن في المشاركة بشكل فعال.

وتواصل عمليات التصويت وسط توافد الناخبين داخل اللجان المختلفة وسط أجواء ديمقراطية حقيقية.

انتخابات الرئاسة 2024

وخصصت المحافظة 18 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية فى حى إمبابة، لاستقبال 389 ألفا و482 ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بالحى، كما خصصت 10 مراكز انتخابية و18 لجنة فرعية فى حى المنيرة الغربية لاستقبال 143 ألفًا و36 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وجاءت خريطة بالمقار الانتخابية بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية وعناوينها.

أولًا: المقار الانتخابية بحى إمبابة

-مدرسة مدرسة أحمد عرابى الابتدائية – شارع النيل قبل ديوان القسم.

-مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنات – شارع تاج الدول.

-مدرسة إمبابة الثانوية التجارية بنين – شارع المعلمين امتداد تاج الدول.

-مدرسة غزوة تبوك الابتدائية – شارع ترعة السواحل.

-مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين – أرض عزيز عزت.

-مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية – أول شارع مرسى النجار من شارع الوحدة.

-مدرسة الاتحاد الابتدائية – شارع محمد الإمبابى مدينة التحرير.

-مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة – شارع الميثاق أرض الجمعية.

-مدرسة يوسف السباعى الابتدائية – أرض عزيز عزت.

-مدرسة الأحرار الثانوية بنات – مساكن عزيز عزت.

-مدرسة نادى شباب إمبابة الرياضى – مدينة التحرير.

-مدرسة أم المؤمنين – مدينة العمال.

-مدرسة المنار الثانوية بنين – أمام عمارات حجر الأساس بمدينة التحرير.

-مدرسة الشروق الإعدادية ب – شارع الميثاق أرض الجمعية.

-المعهد الدينى الابتدائى – شارع الطيار فكري.

-مدرسة العروبة الابتدائية – شارع المحطة.

-مدرسة المنيرة الابتدائية – شارع الوحدة.

-المعهد الفنى الصحى – شارع طلعت حرب بجوار المطبعة الأميرية.

ثانيًا: المقار الانتخابية بحى المنيرة الغربية

-مدرسة خديجة بنت خويلد - امتداد شارع الوحدة.

-مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية – شارع المطار.

-مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية – شارع المطار.

-مدرسة مصطفى كامل الابتدائية – شارع جمال عبد الناصر.

-مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية – شارع السوق خلف سنترال البراجيل.

-مدرسة الشهيد/رأفت السيد نبيل – شارع امتداد الوحدة.

-مدرسة الثورة المصرية – شارع المحطة.

-مدرسة نور الحرية الابتدائية الجديدة – عزبة المطار.

-مدرسة أحمد عرابى – ناصية شارع حسين مهران ميدان سفارى بارك.



اقبال كبير من النساء مع الساعات الأخيرة في لجان إمبابة



اقبال كبير من النساء مع الساعات الأخيرة في لجان إمبابة



اقبال كبير من النساء مع الساعات الأخيرة في لجان إمبابة



اقبال كبير من النساء مع الساعات الأخيرة في لجان إمبابة