اليوم السابع
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إقبال كبير من الناخبين على التصويت بمدرسة سامى البارودى شرق الإسكندرية ..صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:55 م
إقبال كبير من الناخبين على التصويت بمدرسة سامى البارودى شرق الإسكندرية ..صور لجنة مدرسة سامى البارودي شرق الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت لجنة مدرسة محمود سامي البارودي الرسمية للغات شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استمرار توافد عددًا كبيرًا من المواطنين على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ويشار إلى أن محافظة الاسكندرية، يوجد بها 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.
 
وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.
 
إقبال-علي-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية
إقبال-علي-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية

إقبال-كبير-على-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية
إقبال-كبير-على-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية

توافد-علي-لجنة-مدرسة-سامي--البارودي-بالإسكندرية
توافد-علي-لجنة-مدرسة-سامي--البارودي-بالإسكندرية

توافد-علي-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية_1
توافد-علي-لجنة-مدرسة-سامي-البارودي-بالإسكندرية_1

 







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