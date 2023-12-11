اليوم السابع
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إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية بأعلام مصر.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:51 م
إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالإسكندرية بأعلام مصر.. صور اقبال الناخبين علي اللجان الانتخابية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، صورا من أمام مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية، التي شهدت مشاركة كبيرة من الناخبين أمام اللجان في اليوم الثانى من العرس الانتخابى.

يشار إلى أن محافظة الاسكندرية ، يوجد بها عدد الناخبين، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.
 
وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.
 
 
أحد أفراد الشرطة يساعد مسن في الإسكندرية
أحد أفراد الشرطة يساعد مسن في الإسكندرية

أحد الأطفال يحمل علم مصر أمام لجان الانتخابات في الإسكندرية
أحد الأطفال يحمل علم مصر أمام لجان الانتخابات في الإسكندرية

أحد الناخبين يحمل علم مصر أمام لجان انتخابية في الإسكندرية
أحد الناخبين يحمل علم مصر أمام لجان انتخابية في الإسكندرية

اعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية
اعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية

أعمار مختلفة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الاسكندرية
أعمار مختلفة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الاسكندرية

الإسكندرانية امام اللجان الانتخابية
الإسكندرانية امام اللجان الانتخابية

الاطفال يشاركون أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية
الاطفال يشاركون أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية بالإسكندرية
توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية بالإسكندرية

حشد امام مقرات اللجان الانتخابية في الإسكندرية
حشد امام مقرات اللجان الانتخابية في الإسكندرية

ذوي الهمم يشاركون أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية
ذوي الهمم يشاركون أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

شاب من ذوي الهمم يشارك امام مقرات اللجان الانتخابية بالإسكندرية
شاب من ذوي الهمم يشارك امام مقرات اللجان الانتخابية بالإسكندرية

شاب يحمل علم مصر أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية_1
شاب يحمل علم مصر أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية_1

صور أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية
صور أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

طفلة تحمل علم مصر أمام لجان الانتخابات في الإسكندرية
طفلة تحمل علم مصر أمام لجان الانتخابات في الإسكندرية

طفلة من ذوي الهمم أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية
طفلة من ذوي الهمم أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية

طفلة من ذوي الهمم أمام لجنة انتخابية في الإسكندرية
طفلة من ذوي الهمم أمام لجنة انتخابية في الإسكندرية

طفلة من ذوي الهمم تشارك مع والدتها أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية
طفلة من ذوي الهمم تشارك مع والدتها أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية

كبار السن أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية
كبار السن أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

كبار السن أمام اللجان الانتخابية. بالإسكندرية
كبار السن أمام اللجان الانتخابية. بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشارك في مسيرة بعلم مصر
محافظ الإسكندرية يشارك في مسيرة بعلم مصر

مسن في الإسكندرية أمام لجنة انتخابية
مسن في الإسكندرية أمام لجنة انتخابية

مسن يحمل علم مصر أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية
مسن يحمل علم مصر أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية

مشاركة أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية
مشاركة أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

مشاركة في الإسكندرية أمام اللجان الانتخابية
مشاركة في الإسكندرية أمام اللجان الانتخابية
 
 
 
 

 







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