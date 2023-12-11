إصلاح خط طرد صرف صحى 700 مم دون انقطاع المياه عن المواطنين بمدينة الأقصر

الأقصر ـ أحمد مرعى

تابع اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال الإصلاح لخط طرد صرف صحي محطة رقم 8 الرئيسية قطر 700 مم GRP، والذى يصب فى محطة معالجة الحبيل بطول 8 كيلو مترات.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تمت أعمال الإصلاح فى وقت قياسى ودون انقطاع خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي عن المواطنين بمدينة الأقصر، وبإشراف المهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي، وتخدم محطة 8 عدد 4 محطات فرعية فى نطاق مدينة الأقصر ومدينة البياضية.

وكانت قد شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، فى الاجتماع الموسع بديوان عام المحافظة برئاسة السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية باستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة أجهزة المحافظة والجهات الخدمية، وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

وأكد المحافظ، على ضرورة المرور والمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة داخل وخارج المقار الانتخابية ورفع أي إشغالات، مشددا على أنه في حال اكتشاف أي ملاحظات لم يتم تلافيها سيعرض جميع المسئولين عن المقر الانتخابي للمساءلة.