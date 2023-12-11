وأعلنت خدمة الإطفاء عدم وجود إصابات خطيرة في حادث التصادم.

2 passenger trains collide in northern Italy, injuring at least 17 people pic.twitter.com/ysCAqLE143 — BNO News Live (@BNODesk) December 10, 2023

وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر اقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9:45 مساء (20:45 توقيت غرينيتش) انتهاء عمليات الإنقاذ.