 
وأعلنت خدمة الإطفاء عدم وجود إصابات خطيرة في حادث التصادم.
 
وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر اقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9:45 مساء (20:45 توقيت غرينيتش) انتهاء عمليات الإنقاذ.