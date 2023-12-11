إسعاف المنوفية تنقل عجوزا من منزلها لإحدى اللجان الانتخابية.. صور

ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.



إسعاف المنوفية تنقل سيدة مسنة من منزلها (1)



إسعاف المنوفية تنقل سيدة مسنة من منزلها (2)