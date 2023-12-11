إسعاف المنوفية تنقل سيدة عجوز من منزلها لأحد اللجان الانتخابية.. صور

أصرت الحاجة رمزية لبيب الشافعي متولي والتى تبلغ من العمر 80 عاما على الذهاب الى اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد حسين حسني عبدربه بقرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى اللجنة ومنها إلى منزلها.
يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين.
ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة.
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.
إسعاف المنوفية تنقل سيدة مسنة من منزلها (1)
إسعاف المنوفية تنقل سيدة مسنة من منزلها (2)
إسعاف المنوفية تنقل سيدة مسنة من منزلها (3)
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