إسرائيل ترفض دخول العمال الفلسطينيين للأراضى المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الوزراء المدنى والدفاعى، رفض اقتراح مؤسسة الدفاع بالموافقة على دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضى المحتلة (إسرائيل).

يذكر أنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، تمت الموافقة على دخول خمسة آلاف عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مئة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.

وفي تصريحات سابقة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا حكومة الحرب إلى عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية للعمل فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة هذا الأمر.