اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل ترفض دخول العمال الفلسطينيين للأراضى المحتلة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:23 م
إسرائيل ترفض دخول العمال الفلسطينيين للأراضى المحتلة فلسطينيون
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الوزراء المدنى والدفاعى، رفض اقتراح مؤسسة الدفاع بالموافقة على دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضى المحتلة (إسرائيل).

يذكر أنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، تمت الموافقة على دخول خمسة آلاف عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مئة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.

وفي تصريحات سابقة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا حكومة الحرب إلى عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية للعمل فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة هذا الأمر.







إسرائيل

العمال الفلسطينيين

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال

غزة

الحرب على غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة