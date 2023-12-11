وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 5 آلاف و655 دبابة و10 آلاف و560 من المركبات المدرعة و8 آلاف و70 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و636 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1168 من المعدات الخاصة و6 آلاف و154 طائرة مسيرة وإسقاط 1586 من صواريخ كروز وغواصة".

وأضافت الهيئة، أن وحدات الصواريخ الأوكرانية استهدفت ثلاثة أفراد روس ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية ومستودع ذخيرة في آخر 24 ساعة، مشيرة إلى وقوع نحو 98 اشتباكًا عسكريًا على الجبهة خلال نفس الفترة، في حين شنت القوات الروسية ثلاث ضربات صاروخية و61 غارة جوية وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 67 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

ولفتت إلى أنه - في أعقاب الهجمات الروسية - تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية، مضيفة أن الجيش الروسي نفذ هجومًا جويًا آخر على الأراضي الأوكرانية، باستخدام 18 ذخيرة من طراز شاهد-136/131 بينما اعترضت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة.

من جهته، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين، إلى أن الجيش الروسي قصف الإقليم 84 مرة في آخر 24 ساعة وأطلقت 435 قذيفة.

وذكر بروكودين - في تصريح له - أن الروس استخدموا قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الجراد (MLRS)، فيما تم إطلاق 11 قذيفة روسية على مدينة خيرسون وحدها، مؤكدا أن هجمات الروس استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء بلدات خيرسون حيث تعرضت مؤسسة تعليمية ومنشأة صحية للقصف في مدينة خيرسون.. وفي أعقاب الهجمات الروسية، أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة.

بدورها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية بثمانية صواريخ باليستية و18 طائرة دون طيار من طراز شاهد، حيث نجحت وحدات الدفاع الجوي في تدمير جميع الأهداف.

وقالت - في بيان - : "في الساعات الأولى من اليوم، هاجم الروس أوكرانيا بطائرات بدون طيار من نوع شاهد من منطقتي تشودا وبيلبيك في شبه جزيرة القرم حيث تم إطلاق ما مجموعه 18 ذخيرة من طراز شاهد-136/131.. تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة من قبل وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية داخل منطقة سيطرة القيادة الجوية الجنوبية حيث تم إسقاط معظمها فوق منطقة ميكولايف".

من ناحيتها، أكدت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، أن الجيش الروسي شن 8 هجمات على المناطق الحدودية والبلدات التابعة للإقليم، فيما سجلت السلطات هناك نحو 52 انفجارا..مبينة أن القصف الروسي استهدف بلدات مثل يلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وسيريدينا بودا، وعلى وجه الخصوص، شن الروس هجمات بقذائف الهاون على بلدات سيريدينا-بودا حيث تم تسجيل 10 انفجارات.

وأضاف البيان أن بلدة كراسنوبيليا تعرضت لقصف بقذائف الهاون حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات، فتح الروس النار على بلدة فيليكا بيساريفكا باستخدام قاذفات القنابل اليدوية، تم تسجيل 28 انفجارًا، بالإضافة إلى ذلك، أسقط الروس خمس قنابل على بلدة نوفا سلوبودا وضرب مجتمع بيلوبيليا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.