اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهالى بنها يشاركون اليوم السابع صور التصويت فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:54 م
أهالى بنها يشاركون اليوم السابع صور التصويت فى انتخابات الرئاسة أهالى بنها

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وثق مجموعة من قراء اليوم السابع، صور العملية الانتخابية فى لجنة مدرسة بنها الثانوية ، حيث شارك مجموعة كبيرة من الأهالى فى العملية الانتخابية، في أجواء مبهجة واحتفالية، حاملين أعلام مصر، ومؤكدين على ضرورة المشاركة لاستكمال المسيرة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

مدرسة بنها (1)
 
مدرسة بنها (2)
 
مدرسة بنها (3)
 
مدرسة بنها (4)






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