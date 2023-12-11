أصحاب الهمم بجامعة القاهرة يشاركون في الانتخابات من أجل صناعة المستقبل

شهدت لجان تصويت الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيًرا من طلاب جامعة القاهرة أصحاب وذوى الهمم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت شعار انزل شارك.. مصر هى الأهم، والتى بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتحرص جامعة القاهرة على تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم فى تحديد مستقبل الوطن.

وكانت جامعة القاهرة قد نظمت ندوة توعوية للطلاب من ذوى الهمم لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وتواصل جامعة القاهرة رفع وعى طلابها من ذوى الهمم بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير فى صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسى الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابى فى العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أى إجبار، والتصويت الحر فى الانتخابات.

وكانت جامعة القاهرة أطلقت مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية فى ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديرى الإدارات، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم.