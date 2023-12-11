أسعار الذهب اليوم فى مصر الاثنين 11 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 مستهل تعاملات الأسبوع في مصر وسجل جرام الذهب عند 2785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم وسط ترقب لتغيرات في الأسعار الساعات القليلة القادمة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2785 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع لتتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، يأتي هذا قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى منذ أسبوعين خلال جلسة اليوم الاثنين عند 1991 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.6% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% فقدت خلاله أسعار الذهب ما يزيد عند 120 دولار بعد تسجيل اعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يأتي التراجع الحالي في مستويات الذهب في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر نوفمبر التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي وجاءت أفضل من المتوقع الأمر الذي تسبب في دعم كبير لمستويات الدولار.

تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، حيث قللت الأسواق من احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك في شهر مارس القادم مما تسبب في ضغط سلبي على أسعار الذهب.

كما توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل، في وقت أبكر من توقعاتها السابقة للربع الرابع، لتشير أن السبب في ذلك توقعات التضخم الأمريكية إلى جانب مرونة قطاع العمالة الحالي في الولايات المتحدة.