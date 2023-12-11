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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 الخضراوات
كتب ــ إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم الاثنين بعض التحرك نحو الصعود،  و سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها والبصل 16 إلى 25 جنيها والكوسة 9 إلى 14  جنيهات والجزر 4 إلى 7 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 9 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
 
الملوخية من سعر 8 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 8 الي 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها
 
وكان اتحاد الغرف التجارية أعلن أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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