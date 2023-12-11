أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

تشهد أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم الاثنين بعض التحرك نحو الصعود، و سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها والبصل 16 إلى 25 جنيها والكوسة 9 إلى 14 جنيهات والجزر 4 إلى 7 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 9 جنيهات والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
الملوخية من سعر 8 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 8 الي 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها
وكان اتحاد الغرف التجارية أعلن أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.
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