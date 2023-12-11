أحمد كامل البحيرى بعد الإدلاء بصوته: المشاركة بالانتخابات استحقاق دستورى هام

أدلى أحمد كامل البحيرى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الاثنين، مؤكدا على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية.
وقال الباحث أحمد كامل البحيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن التصويت في الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى، وآلية استخدامه سواء بالتصويت لأحد المرشحين أو بإبطال الصوت هو الأهم لتعزيز هذا الأمر، داعيا المواطنين إلى استخدام حقهم الدستورى فى المشاركة الانتخابية.
الباحث احمد كامل البحيري
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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