"أحمد" ابن الشرقية شارك فى عدة مسابقات للقرآن والمديح والأول بجائزة "إبداع"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حباه الله حنجرة ذهبية فى الإنشاد الدينى منذ نعومة أظافره وحفظ القرآن الكريم وحصد المركز الأول فى مسابقة إبداع مرتين على التوالى، كما حصل على الميدالية الذهبية ووسام الاستحقاق على الجمهورية فى مسابقة الحلم المصرى فى الإنشاد الديني والابتهالات والمدائح النبوية، كما حصل على المركز الأول على محافظة الشرقية فى مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة الموسم الرابع، وتم تأهيله للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، أنه الشاب أحمد حجاج 26 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وقال أحمد حجاج 26 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، من مدينة أبو كبير محافظة الشرقية لـ"اليوم السابع" إنه منذ نعومة أظافره وهو شغوف بسماع إذاعة القرآن الكريم وتقليد القراء والمبتهلين بها.

وأكد أحمد، أنه بدأ فى الابتهالات ومحاكاة كبار المبتهلين منهم الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندى وغيرهم من المبتهلين، وأنه ختم القرآن الكريم وتعلم مخارج الألفاظ من شيخه الشيخ محمد عيطة رحمه الله.

ولفت إلى أنه شارك فى العديد من المسابقات القرآنية والابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية وكان دائما يحصد المراكز الأولى وكرمه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحصوله على الميدالية الذهبية في المسابقة.

وأكد أحمد، أنه حصل على المركز الأول جمهورى فى الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية والدينية العامين السابقين على التوالى وانتهى من التصفيات على مستوى محافظة الشرقية فى نفس المسابقة وتأهل للتصفيات على مستوى الجمهورية وبإذن الله طامح ليكون الأول للعام الثالث على التوالى، وكانت سعادته غامرة بعد حصوله على ميدالية ذهبية ووسام الاستحقاق على الجمهورية فى مسابقة الحلم المصرى.