اليوم السابع
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أبناء الفيوم يحتفلون بالمزمامر أمام لجان انتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:26 ص
أبناء الفيوم يحتفلون بالمزمامر أمام لجان انتخابات الرئاسة.. صور أبناء الفيوم يحتفلون بالمزمامر امام اللجان الانتخابية
الفيوم رباب الجالي

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على أنغام أغنية اللى بنى مصر احتفل ابناء محافظة الفيوم بالانتخابات الرئاسية، حيث اصطفوا أمام لجنة الشهيدة جاسمين شريف زيادة بمدينة الفيوم، حاملين الطبل والمزمار والتف المئات من المواطنين حولهم مهللين وقام أصحاب السيارات المارة بالطريق بمشاركتهم الاحتفالات فى عرس ديمقراطى وأجواء مبهجة.

وكانت استأنفت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم استقبال الناخبين فى اليوم الثانى للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من الناخبين منذ الدقائق الأولى، لبد عملية الاقتراع، حيث اصطف الناخبون من قبل التاسعة وهى الساعة المقررة لبدء التصويت، ووقفوا فى طوابير على ابواب اللجان فى انتظار الإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة. 

 

أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(1)
أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(1)

 

أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(2)
أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(2)

 

أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(3)
أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(3)

 

أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(4)
أبناء-الفيوم-يحتفلون-بالمزمامر-امام-اللجان-الانتخابية-(4)

 







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